Villingen-Schwenningen Selbst anbauen und wirtschaften

Alle Mitglieder teilen sich die mit dem Gemüseanbau verbundene Verantwortung, das Risiko, die Kosten und natürlich die Ernte. Und nicht nur das, es sollen auch gemeinschaftliche Veranstaltungen und umweltbildende Aktivitäten stattfinden. Außerdem darf auf dem Acker auf freiwilliger Basis auch selbst mit angepackt werden.

Bei vier Infoveranstaltungen gibt es mehr über die solidarische Landwirtschaft zu erfahren. Hier kann auch eine Jahresmitgliedschaft erworben werden und die Mitglieder können sich zur wöchentlichen Abnahme von Ernteanteilen bereit erklären.

Die Infoveranstaltungen finden jeweils um 19 Uhr an den folgenden Terminen statt: Freitag, 3. März, im Umweltzentrum Schwenningen, Neckarstraße 120. Am Donnerstag, 9. März, bei der Einrichtung "Lebenswert", Viktoria-straße 7 in Bad Dürrheim. Am Freitag, 24. März, im Restaurant Da Vinci, Metzgergasse 4 in Schwenningen sowie am Donnerstag, 30. März, im Sporthäusle, Steigstraße 16, in Überauchen.

Weitere Informationen gibt es demnächst auf der Homepage unter www.baarfood.de oder auf der Homepage des Netzwerkes Solidarische Landwirtschaft unter www.solidarische-landwirtschaft.org. Interessierte können direkt Kontakt aufnehmen per E-Mail an den Vorstandsvorsitzenden unter hardybisinger@gmail.com.