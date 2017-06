Das ist gerade noch mal gut gegangen: Eine Autofahrerin geriet aufgrund Sekundenschlafs in den Gegenverkehr. VS-Schwenningen. Glück im Unglück hatte eine Autofahrerin am Dienstagmorgen, als sie auf der B 27 mit ihrem Wagen, wohl aufgrund eines Sekundenschlafs, in den Gegenverkehr geriet. Sie konnte jedoch laut Polizei einen Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen vermeiden und lenkte ihr Auto nach rechts in die Leitplanken. Es berührten sich lediglich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 700 Euro. Verletzt wurde niemand.