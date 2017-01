Villingen-Schwenningen Seit 50 Jahren begeistert sie Frauen

Die Sportlehrerin, die an der Goldenbühlschule unter­richtete, ist mittlerweile längst schon in Pension, aber die Frauen trainiert sie weiterhin. Es gab Jahre, da waren 135 Sportlerinnen in der Villinger DJK-Hausfrauenabteilung aktiv , und man musste zwei Übungsstunden anbieten. Der Dienstagabend war und blieb ihr beliebter und fester Trainingsabend.

Jutta Riedel, die sportlich vielfältig aktiv ist, denn neben dem geliebten Tennissport, fährt sie gerne Ski, schwimmt fleißig und walkt auch durch den Wald. Gerade in den Sommermonaten sind die Frauen oft auf dem Trimm-Dich-Pfad im Germanswald, mit Nordic Walking-Stücken ausgerüstet, zu sehen.

Die Frauen waren auch stets bei den großen Festen gefragt. Beim einwöchigen 75-jährigen Bestehen der DJK 1995 standen sie fast täglich hinter den Tresen, bedienten und waren für Vieles verantwortlich. Unvergessen bleiben zahlreiche Tanzvorführungen, die Jutta Riedel mit ihnen einstudiert hatte.

Heute gehören noch 75 Frauen der Gemeinschaft an, wovon die meisten sich auch sportlich betätigen. Viele der Damen wurden vom DJK- Hauptverein für 25 Jahre, sogar 40 Jahre und 50 Jahre Vereinstreue ausgezeichnet und sind meist über 70 Jahre alt, aber Sport hält jung.

Das älteste Mitglied im Mehrspartenverein DJK stammt aus der Hausfrauenabteilung: Hanni Gabriel, die 96 Jahre zählt.

Sehr hoch im Kurs stand auch das gesellige Beisammensein. Eine Besonderheit war oft der "Fasnetobed" mit Männern im Jägerhaus. Selbstverständlich, dass die "Hausfrauen" das Programm selber schmissen. Dafür sorgten schon Marianne Jessen, Margot Schaumann und Hildegard Reiser sowie der Auftritt der Jazztanzgruppe.

Gesellige Runden

An Weihnachtsfeiern spendeten die Frauen immer Geld an karitative Zwecke. Nicht fehlen durften auch die geselligen mehrtägigen Jahresausflüge nach Österreich oder in die Schweiz. Überhaupt streben die Frauen an, dass die Kontakte gepflegt werden. Kranke Mitglieder werden immer besucht, und die Geburtstagskinder werden nicht vergessen. Alljährlich feiert die Abteilung im November die runden Geburtstage der Mitglieder.

Jutta Riedel ist immer noch Antriebsmotor, und die Frauen kommen wegen ihr zum Training. Sie betont: "Die Frauen der DJK sind mir sehr ans Herz gewachsen. Es ist wie eine große Familie, wo man sich um den anderen kümmert."