Villingen-Schwenningen Seit 40 Jahren ist er Schützen treu

Bei den Deutschen Meisterschaften in München erreichte Peter Hauser einen beachtlichen 20. Platz im KK-Liegendkampf 50 Meter in der Seniorenklasse A. Einen Doppelsieg gab es beim Kreispokalschießen, in der Mannschaft und durch Peter Hauser im Einzel. In den Rundenwettkämpfen beendeten beide Mannschaften in ihren Ligen (Kreisliga A und Kreisoberliga) als Meister.

Im Finale der besten acht Schützen waren drei Tannheimer: Peter Hauser und Siegfried Hug landeten einen Doppelsieg, Dieter Neugart rundete das Feld ab. An den Vereinsmeisterschaften nahmen 18 Teilnehmer aus allen Altersklassen mit 37 Starts teil.

Am Ortsturnier beteiligten sich 19 Damen-, Herren- und gemischte Mannschaften und auch mit dem Festbesuch zeigte man sich sehr zufrieden. Was die Arbeitseinsätze rund ums Schützenhaus anbetrifft, so sollte die Beteiligung wieder besser werden, war von Philip Merz zu hören, denn in diesem Jahr falle einiges an.

Überaus erfreulicher Kassenbericht

Der Kassenbericht von Siegfried Hug fiel zwar überaus erfreulich aus, alles wird sich jedoch relativieren, denn überfällige Dacharbeiten müssen angegangen werden. Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln und vom Sportbund decken nicht alles ab. Außerdem muss die Kleinkläranlage den geltenden Regelungen angepasst werden. Die Diskussion um eine Anschaffung einer elektronischen Trefferanzeige musste hinten an gestellt werden. Bei Festivitäten örtlicher Vereine stellte man sich als Hilfskräfte zur Verfügung und auch beim Jubiläumsfest in diesem Sommer ist man eingeplant.

Bei den Wahlen wurde das Vorstandsteam mit Philip Merz, Dieter Neugart und Florian Hegenauer wiedergewählt, genauso wie die Beisitzer Peter Hauser und Andreas Enzmann, Schriftführer Michael Dold und Sportwart Robin Merz.