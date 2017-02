Villingen-Schwenningen Seit 25 Jahren sprudelt Narrenquell

Die Frau Oberbürgermeister erhielt Nachhilfeunterricht in Sachen Fasnet und seine Figuren. Strählen hielt sie für "Witze reißen" und die Fasnet war für sie "Fasching". Da flippte das Zunftvolk auf der Bühne fast aus. Mit dem Shuttle-Bus ging es nach Willerschbach, wobei jede Zunft auf dem Weg dorthin in den Bus geladen wurde. Die Männerwelt bekam ihr Fett weg, als Damen in Unterwäsche den Unterschied des Duschens zwischen Mann und Frau demonstrierten. Bei den Damen dauerte und dauerte es, die Herren waren in einer Minute fertig.

Magische Orienttänze, wilde Tänze von gestandenen Männern, schleichende Hexen die sich nicht von aufsteigenden Flammen in ihrem Rücken stören ließen und der Klimawandel ließen grüßen.

In einigen Jahren werden alle Zünfte abgespeckt, fast nackt, an den Umzügen mitlaufen, der Klimawandel ist schuld daran. Der Sparmaßnahmen-Sketch ließ das Lachen im Hals ersterben. Fünf Kranke auf den Toiletten, vier Blatt Papier insgesamt, die Zahnpasta wurde von Mund zu Mund weitergereicht und die Zuschauer beteten: "O Herr, lass das an uns vorübergehen." Die Namenlosen wirbelten über die Bühne, die sexy Männer in den Krachledernen ließen die Hüften Kreisen. Am Finale drängten sich die Akteure auf der Bühne, die aus allen Nähten platzte. Die Akteure: Moderation: Sarah Nows, Holger Opiz und Denise Weiglein. Kindertanz Leitung: Stefanie Pakulski Descalzo, Leitung: Sarah Höhn. Zehn kleine Narros: Gerhard Hirsch. Gloria Diamond: Michael Kaufmann. OB Sketch: Daniele Sulzmann. Tonhallen Geister Video: Timm Junghanns Szkoda Hexenzunft Villingen, Leitung: Stephanie Schaumann. Ehrengäste Begrüßung: Daniela Sulzmann. Safri Duo: Gerhard Hirsch. Young Ladies Fazenedle: Jasmin Lange. Sketch Duschen: Daniela Sulzmann Wild-Style: Cynthia Bull. Magic Belldance: Saskia Koch. No Name: Iris Hirsch. Sparmaßnahmen Sketch und Klimawandel: Daniela Sulzmann. Moser Teil eins und zwei: Seby Käfer