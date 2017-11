Villingen-Schwenningen Seine Leidenschaft gilt der Musik

Villingen-Schwenningen. Mit den Musiknoten auf dem Daumennagel und einem Ohr­stecker in Form einer Gitarre macht der 45-Jährige seine Leidenschaft auch auf andere Weise sichtbar, und meistens ist er mit Gitarrenkoffer anzutreffen. Hauptsächlich ist er als Musikpädagoge sowohl an der Musikakademie VS als auch seit 20 Jahren an der ­Jugendmusikschule in St. Georgen unterwegs.

In Stuttgart geboren wusste Stephan "Daniel" Weisser schon als 13-Jähriger, dass er die Musik einst zu seinem Beruf machen würde. Entgegen so manchen Bedenken – "obwohl die Zeiten für Musiklehrer damals noch besser waren als heute"– setzte der Waldorfschüler dieses Vorhaben unbeirrt in die Tat um. An der Stuttgarter Musikschule nahm er schon früh Gitarren- und Klavierunterricht, studierte dann klassische Gitarre und elementare Musikpädagogik an der Musikhochschule Trossingen und in Schweden. Zahlreiche Seminare und Meisterkurse bei renommierten Musikern sowie Begegnungen mit berühmten Komponisten beeinflussten sein Gitarrenspiel nachhaltig.

Ab 1990 konzertierte ­Weisser europaweit als Solist und in verschiedenen kammermusikalischen Besetzungen, seit einiger Zeit legt er seinen Schwerpunkt diesbezüglich jedoch auf die Region. Hier gibt es genug zu tun. Als Fachbereichsleiter an der Musikakademie arrangiert er zahlreiche Konzerte, wie im Juni im Muslenzentrum in Schwenningen mit 66 Gitarristen.