Villingen-Schwenningen Seine Kunst kommt aus der Dose

Villingen-Schwenningen. Die Leidenschaft für das Zeichnen und Malen entdeckte Jonas Fehlinger schon früh. An die wirklich "großen Leinwände" traut sich der 25-Jährige aber erst seit kurzer Zeit. "Ich habe viel mit Acryl, Aquarell und Öl gemacht. Als die erste Anfrage kam, ob ich eine Hauswand bemalen würde, lehnte ich erstmal ab", erinnert sich Fehlinger. Zu groß sei der Respekt gewesen. Heute ist der in Brigachtal aufgewachsene Künstler froh, dass der damalige Interessent nicht nachgegeben hat. "Irgendwann hab ich halt gesagt, ich mach’s."

Seither hat er sechs Großprojekte angenommen und fertiggestellt. Sein jüngstes Objekt ist ein Silo der Firma Villerit am Unteren Dammweg in Villingen. Dieses gestaltete er im Laufe der vergangenen Woche mit einer Schwarzwald-Kulisse, dem Schriftzug der Firma sowie einem Schwarzwald-Mädel. "Es ist von Auftrag zu Auftrag unterschiedlich. Diejenigen, die auf mich zukommen, haben meist ein grobes Konzept in welche Richtung das Kunstwerk gehen soll. Auf dieser Basis mache ich dann einen Entwurf, der meine Handschrift trägt." Zu sehen sein wird das Silo an verschiedenen Baustellen in ganz Baden-Württemberg, heißt es vonseiten des Auftraggebers.

Auf diese Weise entstand das Motiv bei Villerit und auch bei der Kindertagesstätte des Franziskusheims in Schwenningen. "Es war klar, dass die Gruppentiere eingearbeitet werden sollen und ein Franziskus wegen des Namenspatrons", erklärt Fehlinger. Doch es geht auch anders. In Brigachtal trat er mit dem Wunsch an die Gemeinde heran, die Unterführung einer Brücke zu verschönern, die er, wie Jonas Fehlinger erzählt, seit Kindertagen nur verschmiert kenne. Hier brachte er den Entwurf mit und bekam dann das Okay.