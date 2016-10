Villingen-Schwenningen "Sei Du selbst"

Verbotene Körperhaltungen, Allheilmittel oder allgemein gültige Antworten, in Garcías Augen ist all das Quatsch. Stattdessen lädt sie Schüler zu einem überraschenden Experiment mit ebenso überraschendem Ergebnis ein: sich selbst analysieren – "nehmt Euch bewusst wahr, das ist Selbstbewusstsein!" – und die eigene, ungekünstelte Körperhaltung dann auch in Prüfungssituationen, beim Referat vor der Klasse oder im Bewerbungsgespräch einzunehmen. "Oder wollt Ihr Euch wirklich in Zukunft ständig darüber Gedanken machen wie das aussieht, wohin Ihr Eure Hände tun sollt oder wie Ihr Euren Kopf halten sollt?" Authentisch sein mal ganz praktisch erklärt.

Und noch etwas hält sie für eminent wichtig: Entspannung. Was es dafür braucht? Die richtige Atmung: "Konzentriert Euch auf das Ausatmen, die Einatmung funktioniert von alleine." Im übrigen, erzählt sie, habe auch ein Blackout viel mit falscher Atmung zu tun. Ausatmen, loslassen – und dabei ganz entspannt wiederfinden, was man an Wissen während des tagelangen Büffelns gesammelt hat.

Schon geht es ums richtige Reden. Und auch dazu wartete man auf Phrasen während Garcías Impulsvortrag vergeblich. Stattdessen einfach "auf den Punkt sprechen", mit der Stimme "runtergehen", und schon klingt die Antwort auf des Lehrers Frage nicht wie eine vage Vermutung, sondern nach echter Überzeugung und purem Wissen.