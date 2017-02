Villingen-Schwenningen Sehr gut ausgebildete Fachkräfte bei Banken auch in Zukunft gefragt

Gestern Abend prämierte die Sparkasse Schwarzwald-Baar Bachelor-Arbeiten im Studiengang BWL-Bank. Von diesem Studiengang, betonte Klausmann, profitiere die Sparkasse. Mit dem Preis wolle sie zum Ausdruck bringen, "was die Duale Hochschule für unsere Region bedeutet, nämlich ein Aushängeschild für die Region mit Anziehungskraft für junge Menschen.

Der erste Preis, 2500 Euro, ging an Anne Leupolt. Der Titel ihrer Bachelorarbeit: "Bedarfsgerechte Sanierungskonzepte für kleine und mittelgroße Unternehmen als Entscheidungsgrundlage für die Begleitung des Sanierungsverfahrens durch die Sparkasse Pforzheim Calw". Die erste Preisträgerin stellte ein überzeugendes Konzept vor, dessen Tenor war, dass auf große Unternehmen zugeschnittene Standard-Sanierungskonzepte an die Bedürfnisse der kleineren Unternehmen angepasst werden können, ohne an Rechtssicherheit zu verlieren Dabei beruht ihre Untersuchung unter anderem auf ihrer Erkenntnis, dass Führungsstil, Digitalisierung und Weitblick bei kleineren Unternehmen offenbar manchmal nachrangig betrachtet werden.

Anne Leupolt hat ein angepasstes Konzept für diese Gruppe entwickelt und konnte auch die Fragen des Fachpublikums spontan beantworten.