Villingen-Schwenningen Sehr an Zittau interessiert

Villingen-Schwenningen. Das Anliegen des Freundeskreises Zittau ist es, die Partnerschaft zu bestärken und fortzusetzen. Das war dem Freundeskreis auch 2016 wieder ­bestens gelungen, auch wenn es kein Jubiläumsjahr war, das hatte der Freundeskreis mit Bravour im vergangenen Jahr gefeiert.

Vorsitzende Marianne ­Kriesche blickte zurück auf den Februar, in dem eine Delegation mit 23 Personen aus Zittau nach Villingen kam: "Die Zittauer lieben die Villinger Fasnet", freute sich die Vorsitzende. Die Stadt sei zwar Gastgeber, aber der Freundeskreis habe auch wieder geholfen, und die Gäste begleitet, fuhr sie fort. Mit Michael Kienzle besuchte sie das städtische Vereinsforum, wo unter anderem darüber diskutiert wurde, was in der Stadt gefällt und was nicht, so Marianne Kriesche. Am 14. Juni gab es ein geselliges Beisammen innerhalb des Freundeskreises mit Programm.

Marianne Kriesche las Zittauer Geschichten und Sagen vor. Die Groove Convention vom Hoptbühl-Gymnasium unterhielt das Treffen musikalisch. Sowohl die Groove Convention wie auch die Theater AGs der Schule am Hoptbühl seien sehr an einer Schulpartnerschaft mit Zittau interessiert, erklärte sie und betonte, dass auch der Schulleiter Eckert sein Interesse bekundet hätte. Im Oktober besuchte eine Delegation von Zittau Villingen, wobei sich der neue Oberbürgermeister Thomas Zenker vorstellte und sich an einem Schüleraustausch sehr interessiert zeigte, fuhr sie fort. Anfang 2017 besuche wieder eine Delegation Villingen. Eine Gruppe aus Zittau werde sogar an der Fasnet mitmarschieren, so die Vorsitzende.