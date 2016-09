Villingen-Schwenningen Sehnsucht? Ja, aber nach dem Klassenzimmer

Ja, auf’s Ganze gesehen eindeutig. Der Anfang – die ersten Wochen der ersten Klasse weniger – da ging es sehr streng zu. Es gab noch Schläge auf die Finger mit dem Rohrstock, so genannte "Tatzen" – auch für Kleinigkeiten. Und manche Lehrer, die wohl – das war mir natürlich erst viel später klar – zum Teil sehr einschneidende Kriegserfahrungen hinter sich hatten, waren für uns "Kleine" unkalkulierbar – mal väterlich freundlich, mal eher bedrohlich streng. Es gab aber auch – wie zu allen Zeiten – echte Pädagogen, für die wir mit Eifer lernten. Später war die Schule vor allem das Gymnasium – das mag heute seltsam klingen – oft mein Lebensmittelpunkt...

Welches Schulfach lag Ihnen besonders?

In der Grundschule/Volksschule eindeutig Lesen und Heimatkunde – ich glaube, ich habe im Verlauf der vier Grundschuljahre fast alle Kinderbücher der kleinen heimischen Bibliothek in Singen gelesen. In Heimatkunde gelang es unserem Lehrer, uns durch einfache praktische Dinge – kleine Exkursionen, einen Gang mit offenen Augen durch den nahegelegenen Friedinger Wald oder eine Wanderung auf einen der Hegauberge, einen Besuch in seinem Wohnzimmer, weil man von dort ein Vogelnest genau beobachten konnte. Später, auf dem Gymnasium – ich war im Übrigen sehr stolz, als einziger in der Familie das Gymnasium besuchen zu dürfen und die Aufnahmeprüfung und die Probezeit bestanden zu haben – blieb es Deutsch, hinzu kamen Geschichte – das war für uns Jugendliche damals "welterklärend" und machte uns fähig, uns mit unseren Vätern "auseinander zu setzen" – und Gemeinschaftskunde. Und je nach Lehrer Sport. Sport dann, wenn der Lehrer fair und ein gutes Vorbild war. Für Französisch hatte ich auch immer eine große Vorliebe.

Was machte Ihren Lieblingslehrer aus?

Fachliche Kompetenz immer vorausgesetzt, waren es die Lehrer, die auch glaubhaft verkörperten, dass sie sich nicht nur für ihr Unterrichtsfach begeisterten, sondern auch noch sichtbar war, dass sie uns etwas beibringen wollten – auch wenn wir uns so ab der achten oder neunten Klasse zunehmend dagegen wehrten. Ein Lehrer ist mir besonders positiv in Erinnerung geblieben, weil er von sich aus erkannte, wenn wir Probleme hatten, die nichts mit der Schule zu tun hatten, und uns ansprach – mit ihm konnten wir auch jenseits des Fachlichen allgemeine Fragen, die uns beschäftigten, diskutieren, was mit den Eltern nur in Ausnahmefällen möglich war.

Und heute? Sehnen Sie sich die Schulbank zurück?

Der "Schulbank" habe ich ja, unterbrochen durch Bundeswehr und Studium, nie ganz den Rücken gekehrt. Heute sehne ich mich oft, wenn ich vom Schreibtisch aus meine Schule verwalte – wobei Schulleitung natürlich viel mehr ist als Verwaltung (!) – ins Klassenzimmer zurück und freue mich über jede Unterrichtsstunde, die ich mit meinen Schülern verbringe.

Die Fragen stellte Cornelia Spitz