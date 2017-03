Villingen-Schwenningen Sechsfamilienhaus biegt auf Zielgerade ein

"Für das Bauvorhaben ist ein genehmigter und rechtskräftiger Bauvorbescheid vorhanden. Darin sind sechs Tiefgaragenplätze und vier Carportplätze genehmigt, die wir bei Bedarf und finaler Baugenehmigung auf sechs Carportplätze erweitern können", teilte gestern Anke Mosbacher von der zuständigen Firma Futurabilis dem Schwarzwälder Boten auf Anfrage mit.

Der Bauvorbescheid, bei dem vorab Details zum Wohnprojekt überprüft würden, sei im Herbst 2016 vom Ortschaftsrat befürwortet worden, informiert Oxana Brunner, Pressesprecher der Stadtverwaltung. Mit dem Bau begonnen werden darf jedoch erst, wenn die Baugenehmigung erteilt ist – soweit ist es jedoch noch nicht.

Das Unternehmen Futurabilis mit Sitz in Dauchingen will zusammen mit ­Tepass Architektur, ebenso aus Dauchingen, sowie mit der Firma Solera aus Geislingen (Zollernalbkreis) das Mehrfamilienhaus in Obereschach realisieren.