Villingen-Schwenningen Sechs Prozent ein Schock für die Arbeitgeber

Um als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben, würden die Unternehmen schon längst auf die individuellen Bedürfnisse der Arbeitnehmer Rücksicht nehmen. Fachkräfte schwer zu finden Bezirksgruppen-Geschäftsführer Ralph Wurster betonte, dass die Arbeitgeber jetzt schon Probleme haben würden, Fachkräfte zu finden. Das gelte laut Gabriel Berger, Geschäftsführer der Abteilung Tarifpolitik/Tarifrecht bei Südwestmetall, inzwischen auch schon für Anlernkräfte. Die Situation würde durch die Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf 28 Stunden für zwei Jahren noch verschärft werden. Was die Arbeitgeber ärgert: Laut Tarifvertrag dürfen nur 18 Prozent der Arbeitnehmern mehr als 35 Stunden pro Woche arbeiten. "Die IG Metall macht keine Anstalten, das Volumen auch nach oben zu setzen. Es geht nur nach unten, nicht nach oben", sagte Benedikt Lenhart, Personalchef von IMS Gear in Donaueschingen. Auch wenn die wirtschaftliche Lage derzeit gut sei, stünde die Branche vor Herausforderungen: "Wir müssen jetzt in die Entwicklung investieren", betont Lenhart. Auch daher weist Südwestmetall die Forderung nach sechs Prozent mehr Lohn zurück: "Die Unternehmen müssen die Entgelderhöhung auch überlegen können", sagte Frank Springorum, Geschäftsführer des Hammerwerks Fridingen. Er betonte, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in den vergangenen Jahren gesunken sei, da die Produktivität nicht im dem Maße wie der Lohn gestiegen sei. Schon heute würde in der Metall- und Elektroindustrie in der Region ein Durchschnittslohn von 60 000 Euro bezahlt werden: "Da ist nicht mehr Spielraum. Die sechs Prozent waren ein Schock für die Unternehmen", sagte Wurster. Die Tendenz, dass einfache Arbeiten ins Ausland verlagert werden, würde dadurch weiter steigen.