Villingen-Schwenningen Seba Kaapstad überwindet die Grenzen

Am Piano sitzt die in Villingen bestens bekannte Gee Hye Lee, gebürtig aus Südkorea, längst aber sesshaft in Stuttgart. Der aus Bayern stammende und in Köln lebende Thomas Wörle an Drums und Electronics ergänzt die Band. Außerdem sind die markante junge Sängerin Franziska Schuster und natürlich der Bassist, Bandleader und Komponist Sebastian Schuster mit dabei.

Die Band spiegelt die Energie Südafrikas und zeigt, dass Grenzen jeglicher Art mit Hilfe von Musik überwunden werden können. Ein absoluter Musiktipp, auch für Nicht-Jazzer. Das Konzert im Jazzkeller, Webergasse 5, beginnt am Samstag um 21 Uhr.