Villingen-Schwenningen Schwimmmeister taucht in neue Ära ein

Gestern saß er gerade im Zug nach Berlin. "Ich mache dort ein Praktikum in einer Kreuzberger Kneipe, weil ich noch ein bisschen etwas dazulernen will für meine künftige Aufgabe", gibt Fürst-Maschek offen zu.

Viel cooler und individueller – es soll ein richtiges Großstadtcafé werden

Großstadtluft schnuppert er aktuell also gerade – und die kann er offenbar auch gut gebrauchen, denn dass Fürst-Maschek sein Praktikum nicht irgendwo im Ländle, sondern in der Bundeshauptstadt macht, kommt nicht von ungefähr: Er will aus dem Villinger Café Leute ein richtiges "Großstadtcafé" machen. Wie er sich das vorstellt? "Sie kennen das, hier in der Großstadt sind die Cafés einfach anders – viel cooler, individueller. In Villingen ist ja bislang eher alles von der Stange", plaudert er aus dem Nähkästchen.

Nach 35 Jahren im öffentlichen Dienst wagt sich Rudi Fürst-Maschek also im April auf ein vollkommen neues Terrain. Und auch für das Traditionscafé am Villinger Riettor wird damit vieles anders. Eine 128-jährige Bäckerei-Ära liegt hinter dem Geschäft am Tor, wo man sich zuletzt vor allem mit Biobackwaren einen Namen gemacht hatte. Die Brüder Leute hatten den Familienbetrieb zuletzt geführt – jetzt aber sind sie ausgeflogen, machen ihren Traum von der großen Weltumsegelung wahr – und so kann wiederum der Villinger Bäderleiter auch den seinen erfüllen. Bange wird ihnen auch in der Ferne nicht sein, auch wenn ihrem Familienbetrieb so eine ganz neue Zukunft mit großstädtischem Flair blühen soll – die Bäcker Leute und der Bäderchef kennen sich gut, und so war die Basis für diese unkonventionelle Geschäftsnachfolge bald und unkompliziert gelegt.