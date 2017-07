Villingen-Schwenningen Schwimmender Professor wagt es erneut

Insgesamt muss Fath 31 Mal ins Wasser springen und zwischendurch im Wohnmobil und in Zelten übernachten. "Die Route ist nicht überall so besiedelt, wie entlang des Rheins." Dafür wiederum sei auch der Schiffsverkehr geringer, was die "Reise auf dem Wasser" angenehmer machen sollte, wie Fath erwartet. Im Aquarium von Tennesse habe er sich jedenfalls schon mit den Lebewesen im Fluss auseinandergesetzt. "Da ist jetzt nichts dabei, was mir gefährlich werden könnte. Es gibt keine Krokodile und auch keine Haie."

Die 1049 Kilometer führen Fath durch vier Bundesstaaten. Entlang des Flusses leben rund 4,8 Millionen Einwohner in Tennessee, Kentucky, Alabama und Mississippi. "Ich bin gespannt, welche Auswirkungen die deutlich geringere Einwohnerzahl (56 Millionen entlang des Rheins) auf die Wasserqualität hat", sagt Fath, der aber auch weiß, dass der Konsum in den USA größer ist, als in Deutschland.

Der Professor wird mit einer künstlichen "Fischhaut", einer Membran, die am Neoprenanzug befestigt ist, schwimmen. Diese soll festhalten, welchen Einwirkungen die Tiere ausgesetzt sind. Juri Jander wird zeitgleich 1000 Liter Wasser filtrieren, um die Menge an Mikroplastik zu erforschen und Wasserproben entnehmen, die anschließend untersucht werden. Das Projekt "TenneSwim" werde eine körperliche Herausforderung, die Vorfreude auf die Analyseergebnisse sei aber jetzt schon groß.