Villingen-Schwenningen Schwimm- und Skiclub startet in Wintersaison

Vergnügen und Spaß an der Bewegung im Schnee und in der sportlichen Gemeinschaft stehen im Vordergrund. Das für alle offene Angebot einer Familienfreizeit ist ideal auch für Mütter oder Väter, welche allein mit ihren Kindern verreisen möchten und froh sind über eine Gruppe für den Nachwuchs sowie zwangloses Miteinander der Eltern. Das betreute Skifahren für die Kinder wird leistungsgerecht in Kleingruppen angeboten. Je nach Können und Vorkenntnissen werden die Kinder und Jugendliche in Skigruppen mit ein bis zwei Skibetreuern eingeteilt.

Abwechslungsreiches Programm ist geboten

Jetzt kann es auf die Piste gehen. In den ersten Tagen des Winters werden die Übungen auf den Skiern ebenso gemeinsam gemacht, wie das Mittagessen auf der Bergstation. Nach der Mittagspause mit den begleitenden Erwachsenen wird dann am Nachmittag meist noch für zwei weitere Stunden Ski gefahren. Die Zielgruppe sind sechs bis vierzehnjährige Kinder, welche bereits ausreichende Erfahrungen auf den Skiern gesammelt haben und selbstständig Schwünge setzen können.