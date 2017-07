Villingen-Schwenningen Schwenninger wird zum Ehrensenator berufen

"Thomas Jauch übernimmt Verantwortung für die kulturellen Belange der Region und agiert dabei besonnen, aber tatkräftig im Hintergrund", betonte die Rektorin Elisabeth Gutjahr, als sie im kleinen Kreis dem Schwenninger die Ernennungsurkunde zum Ehrensenator der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen überreichte. Bei seinem jüngsten Engagement für das neugegründete Trossinger Landeszentrum Musik – Design – Performance habe Jauch, so Rektorin Gutjahr, mit klarem analytischem Blick schnell erkannt, wo und wann Zukunftsweisendes und Bedeutendes entstehe. Dass Thomas Jauch erst der sechste Ehrensenator der Hochschule ist, verdeutlicht den Stellenwert dieser selten vergebenen Auszeichnung, mit der der Hochschulsenat außerordentliche Verdienste um die Entwicklung der Hochschule würdigt.

Die Jauch-Unternehmensgruppe mit Stammsitz in Schwenningen ist einer der großen Spezialisten für Quarze, Oszillatoren und Batterie-Technologie und eines der führenden Unternehmen im Bereich innovativer frequenzgebender Bauteile. "Thomas Jauch hat nicht nur maßgeblich befördert, dass die musikalische Bildung in der Region Unterstützung findet, sondern hat gerade im Falle des Trossinger Landeszentrums in wunderbarer Weise einen musikalischen Grundstein gelegt und auch an anderen Stellen wichtige Zeichen gesetzt." Mit diesen Worten zollte Gutjahr dem neuen Ehrensenator großen Respekt. "Ihm geht es – als Unternehmer wie als Kulturförderer – um Relevanz, überzeugende Konzepte, Mut zum Risiko und zur Leistung", führte sie weiter aus. Genau dies seien auch die Parameter, um das Projekt Landeszentrum in den kommenden fünf Jahren gemeinsam mit seinen sieben renommierten Partnerinstitutionen in der Region, in Frankreich und in Shanghai zu einem "Leuchtturm" zu entwickeln.

Der Senat der Musikhochschule hat Jauch einstimmig zum Ehrensenator gewählt und freut sich auf ein langfristiges Miteinander, um die Zukunft der Hochschule voranzubringen.