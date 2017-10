Villingen-Schwenningen Schwenninger Urgestein sorgt sich um Eishockeystandort

Die Saison ist erst neun Spieltage jung, die Wildschwäne stehen derzeit auf dem achten Tabellenplatz und zeigen aus Sicht Benzings tolles Eishockey. "Natürlich waren auch Niederlagen dabei, manch eine davon sicherlich auch ärgerlich." Aber er sehe keinen Grund, weshalb die Leute nicht ins Stadion kommen sollten. In den letzten Jahren war ein Derby gegen Mannheim in der Regel ausverkauft, was es bereits am zweiten Spieltag – dem ersten Heimspiel der Saison – nicht war. Und die Zuschauerzahlen flachten eher gegen Ende einer Spielzeit ab, wenn sich Termine mit der Fastnacht kreuzten, oder das Erreichen der Playoffs in weite Ferne gerückt war. Dass nun gleich zu Beginn der Saison die Besucherzahlen in der Helios Arena derart hinter den Erwartungen zurück bleiben, wundert allerdings nicht nur das SERC-Urgestein, sondern auch viele Fans. Kaum ein Spieltag vergeht, an dem die Zuschauerzahl auf dem Videowürfel im Stadion nicht mit einem Kopfschütteln auf den Rängen zur Kenntnis genommen wird.

"Ich habe die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben", sagt der Schwenninger im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Er erachtet die Terminierung der Spiele zu Saisonbeginn als eher unglücklich und verweist auf drei aufeinanderfolgende Heimspiele im Rhythmus Sonntag, Freitag, Sonntag. "Das ist natürlich Blödsinn. So viel Geld in einer Woche können die Wenigsten ausgeben." Dass die Eintrittspreiserhöhungen des Clubs dabei auch eine Rolle spielen, glaubt der "Doc" in diesem genannten Fall nicht. Bei einem solchen Spielplan seien ein paar Euro Unterschied nicht das Problem, sondern die Häufigkeit der Heimspiele. Hermann Benzing sieht die Wild Wings in der Region in Sachen Sponsoring gut aufgestellt. "Wir haben viele Firmen, die sich engagieren und finanzielle Unterstützung bieten. Aber irgendwann sollen sie auch davon profitieren", spricht er vor allem die Gesellschafter der Wild Wings GmbH, Thomas Burger und Michael Werner, an. Es ist kein Geheimnis, dass Michael Werner die Zukunft der Gesellschaft nicht darin sieht, nach jeder Saison finanzielle Löcher zu stopfen, wie er beim Fan-Talk im Juni offenbarte. Die Unterdeckung der vergangenen Jahre solle in naher Zukunft durch Mehreinnahmen ausgeglichen werden, hieß es damals (wir berichteten). Dazu initiierte der Club Werbemaßnahmen, wie die Flaggen-Aktion. Die Wirkung schlägt sich bislang jedoch nicht in den Zuschauerzahlen nieder.

"Wir haben die besten Fans – 400 waren in Augsburg dabei, 100 sogar in Bremerhaven –, das ist Wahnsinn. Aber die Mannschaft hat es einfach verdient, dass vor allem zu den Heimspielen noch mehr kommen als nur rund 3000", appelliert Hermann Benzing an sämtliche potenzielle Zuschauer, sich aufzuraffen, ins Stadion zu gehen und die Wild Wings zu unterstützen – stimmungstechnisch, aber eben auch finanziell. "Nur dann werden wir in den nächsten Jahren noch erstklassiges Eishockey in Schwenningen anschauen können."