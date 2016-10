Villingen-Schwenningen Schwenningen: Erneut steht Auto in Flammen

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, DRK und Polizei wurden gegen 3 Uhr alarmiert, nachdem ein Toyota Yaris auf dem Parkplatz der Hochschule in Flammen stand. Als die Feuerwehr wenig später am Brandort eintraf, schlugen die Flammen aus dem Bereich des Motorblocks in den Nachhimmel.

Mit Hilfe von einem Rohr konnte der Brand schnell eingedämmt werden, zu retten war der Kleinwagen jedoch nicht mehr. Noch während der Löschmaßnahmen fuhren mehrere Streifen der Polizei im Stadtgebiet Streife, um nach verdächtigen Personen Ausschau zu halten. Wie von den Beamten vor Ort zu erfahren war, können zwar noch keine Angaben zur möglichen Brandursache gemacht werden, das erneute Wirken des Brandstifters ist jedoch vorerst nicht auszuschließen.

Zuletzt konnte die Brandstiftung an einem Transporter in der Bertha-von-Suttner-Straße vor genau zwei Monaten dem Unbekannten zugeordnet werden. Nachdem die Feuerwehr den Brand abgelöscht hatte, übernahmen Beamte der Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen und sicherten am betroffenen Fahrzeug Spuren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist momentan noch nicht bekannt.