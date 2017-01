Villingen-Schwenningen Schweizerin als Gast

Schwarzwald-Baar-Heuberg. Christine Schraner Burgener, Schweizerische Botschafterin in Berlin, ist diesjähriger Ehrengast des gemeinsamen Neujahrsempfangs der Handwerkskammer Konstanz und der IHK Hochrhein-Bodensee. Am Dienstag, 31. Januar wirft sie in ihrem Festvortrag einen Blick auf aktuelle Themen im Verhältnis zwischen Deutschland und der Schweiz. Für die passende musikalische Begleitung des Neujahrsempfangs sorgt in diesem Jahr der Schweizer Alphornbläser und Perkussionist Enrico Lenzin. Rund 1000 geladene Gäste werden zur Veranstaltung im neu eröffneten Bodenseeforum erwartet.