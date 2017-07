VS-Villingen. Das Kommunale Kino Guckloch, Kalkofenstraße 3, Villingen, zeigt am Dienstag, 18. Juli, 20.15 Uhr, den Schweizer Film "E nachtlang Füürland – Eine Nachtlang Feuerland" von Clemens Klopfenstein. Max Gfeller, Sprecher bei Radio Schweiz, liest die Neujahrsrede des Bundespräsidenten, in der viel vom Anspruch jedes Einzelnen auf ein bisschen Glück die Rede ist. Draußen demonstriert die Berner Jugendbewegung. Max, der alte 68-er wird mit der politischen Realität, der neuen Protestbewegung, dem Frust im Job und den Schwierigkeiten in seiner Beziehung konfrontiert. Der Film läuft im Original mit deutschen Untertiteln.