Villingen-Schwenningen Schweizer engen Suche ein

Schwarzwald-Baar-Kreis. Beim Neujahrsempfang der Handwerkskammer und IHK in Konstanz sprach die Schweizer Botschafterin Christine Schraner Burgener das Thema der Endlagerung von hochradioaktivem Atommüll an. In der zweiten Untersuchungsetappe kommen nur noch Gebiete in Jura Ost oder Zürich Nordost (Grenze zu Schaffhausen und Randen) infrage.

In welchem Gebiet das Tiefenendlager gebaut wird, werden genauere Untersuchungen in einer dritten Etappe ergeben. Das Projekt wird laut Botschafterin wohl bis zum Jahr 2050 abgeschlossen sein. Derzeit laufe noch die zweite Etappe mit Bodenuntersuchungen. Diese soll noch dieses Jahr, spätestens 2018, abgeschlossen werden. Christine Schraner Burgener erklärt, dass bei der Entscheidungsfindung jetzt die Gemeinden und Kantone in der Schweiz befragt werden. Ausdrücklich betonte sie in Konstanz, dass in Deutschland auch die Gemeinden und Regionen sowie das Land Baden-Württemberg mit einbezogen werden. Die Botschafterin hofft, dass dies auch von Deutschland so gehandhabt wird, wenn geplante Atommüllendlager im Hegau und am Randen in die engere Wahl des Bundes kämen.

Die Aussage der Botschafterin steht somit im Gegensatz zur Berliner Umweltstaatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter, die von fehlenden Informationen der Schweizer Seite spricht. Die Nagra wiederum hat Untersuchungsetappen öffentlich gemacht. In der abgeschlossenen ersten Etappe des Sachplans suchte die Nagra, ausgehend von der ganzen Schweiz, systematisch mögliche Standortgebiete für geologische Tiefenlager. Das Vorgehen basierte auf den vorgegebenen Sicherheitskriterien, der technischen Machbarkeit und den festgelegten Schritten zur Wahl der Standortgebiete: In der derzeit laufenden zweiten Etappe hat die Nagra – gestützt auf die Zusammenarbeit mit den Regionen und den Kantonen – in jeder Region mindestens einen Standort für die Oberflächenanlage eines möglichen Tiefenlagers bezeichnet.