Villingen-Schwenningen Schweiz macht einfach weiter

Südbadener fürchten weitere Belastungen

Das sehen die Baden-Württemberger anders. Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hatte in einer Debatte kürzlich die Bedeutung der Stuttgarter Erklärung hervorgehoben. "Den Gesuchsunterlagen liegen neue Lärmberechnungen bei. Diese zeigen, dass mit der Teilgenehmigung eine Lärmzunahme in der süddeutschen Region verbunden ist", erklärte das Landratsamt Schwarzwald-Baar in Villingen-Schwenningen auf Anfrage.

"Minister Dobrindt hat zugesagt, dass keine Verschlechterung für die südbadische Bevölkerung geben soll", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei (CDU, Schwarzwald-Baar) vor Kurzem. Doch diese gäbe es bei einer Genehmigung des Teilgesuchs. Das Teilgenehmigungsgesuch umfasst zum Beispiel die Senkung der Minimumhöhe bei Starts von vierstrahligen Flugzeugen.

Was ist, wenn das deutsche Bundesverkehrsministerium seine Zustimmung nicht gibt? "Einen Plan B können wir noch nicht aufzeigen", sagt Holderegger. Die Einspruchsfrist gegen das Gesuch endet am 4. Juli.