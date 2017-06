VS-Villingen. Der Schwarzwaldverein Villingen wandert am Mittwoch, 21. Juni, im Bereich von Hubertshofen und Bregtal. Start ist um 13 Uhr am Busbahnhof H 11 in Villingen. Die Langwanderer gehen in rund zwei Stunden von Wolterdingen über Hubershofen nach Bräunlingen. Die Kurzwanderer starten in Bruggen und wandern in rund einer Stunde über den Bregtalweg nach Bräunlingen zur Schlusseinkehr im Hotel Lindenhof. Der Fahrpreis beträgt acht Euro. Anmeldungen sind bis Dienstag, 12 Uhr, bei Firma Maier-Reisen, Telefon 07721/2 10 27, möglich. Wanderführer sind Kuno Burger und Richard Schmidt, Telefon 07721/9 16 87 20. Auch Gäste sind willkommen.