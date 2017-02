Villingen-Schwenningen Schwarzwaldverein unternimmt Ausflug in die antike Welt

Die Zeitreise ins Panorama Rom 312 beginnt beim Eintritt in die Rotunde des alten Gaskessels. Majestätisch breiten sich auf 3500 Quadratmetern Bildfläche und auf einer Höhe von 32 Metern unzählige römische Paläste, antike Säulen, Thermen, Quadrigen und Basiliken über die Rundwand des ehemaligen Gasbehälters aus, welche der Besucher von einer 15 Meter hohen Plattform erleben kann.

Zum Panoramaerlebnis gehört auch die Inszenierung des 360°-Bildes durch eine eigens dafür kreierte Licht- und Musikinstallation des Komponisten und Pianisten Eric Babac. Ihm ist auf einzigartige Weise gelungen, die Musik mit all den darin eingebetteten Alltagsgeräuschen, dem Lärm der Menschenmengen, Hahnenrufen, Vogelgezwitscher, Pferdegetrampel im großen Raum des Panoramas mit der Beleuchtung des Rundgemäldes in seinem Tag- und Nacht-Rhythmus zu harmonisieren. Fasziniert und überwältigt von der Zeitreise in die antike Welt der Ewigen Stadt kehrten die kulturinteressierten Teilnehmer zurück nach Hause.