VS-Villingen. Der Schwarzwaldverein Villingen wandert am Mittwoch, 2. November, nach Unterkirnach. Start ist um 13 Uhr am Busbahnhof H 11 in Villingen. Von St. Georgen geht es über das Krumpenloch und das Spechtloch nach Unterkirnach (Dauer etwa zwei Stunden). Die Kurzwanderer starten am Parkplatz Salvest und gehen über Maria Tann nach Unterkirnach (Dauer etwa eine Stunde). Einkehr ist im Gasthof "Zum Stadthof". Der Fahrpreis beträgt acht Euro. Anmeldung bis Montag, 31. Oktober, 12 Uhr bei Maier-Reisen, Telefon 07721/2 10 27 (geänderter Anmeldeschluss). Wanderführer sind Kuno Burger und Hans Schlude, Telefon 07721/5 94 46. Gäste sind wie immer willkommen.