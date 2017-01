VS-Villingen. Der Schwarzwaldverein Villingen bietet am Sonntag, 8. Januar, eine rund zweieinhalbstündige Winterwanderung an. Treffpunkt ist um 13 Uhr am ­Bickentor. Eine Schlusseinkehr ist vorgesehen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wanderführer ist Hans Schlude, Telefon 07721/5 94 46. Gäste sind willkommen.