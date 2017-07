VS-Villingen. Der Schwarzwaldverein Villingen beteiligt sich am Samstag, 15. Juli, anlässlich des Stadtjubiläums an der "Langen Tafel" zwischen Villingen und Schwenningen. Start ist um 15.30 Uhr am ­Bickentor. Über den Aussichtsturm wandern die Teilnehmer zur Schwenninger Straße. An reservierten Tischen wird ein Vesper zum Selbstkostenpreis von fünf Euro angeboten. Vesperbrett und Messer sollten mitgebracht werden. Getränke sind erhältlich oder können mitgebracht werden. Anmeldung bis 12. Juli, 18 Uhr, bei Monika Burger, Telefon 07721/5 84 56.