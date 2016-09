VS-Villingen. Der Schwarzwaldverein Villingen wandert am Mitttwoch, 14. September, auf dem Witthoh. Start ist um 13 Uhr am Busbahnhof H 11 in Villingen. Die Wanderung führt die Teilnehmer von Liptingen über Emmingen über den Witthoh nach Windegg (Dauer etwa zwei Stunden). Die Kurzwanderer gehen von Windegg aus über obere Prestkreuze (Emmingen) zurück nach Windegg (Dauer etwa eine Stunde). Die Schlusseinkehr findet im Berggasthof Witthoh statt. Der Fahrpreis beträgt neun Euro. Anmeldung bis morgen, Dienstag, 12 Uhr, bei Maier-Reisen, Telefon 07721/2 10 27. Wanderführerinnen sind Ursula Schlautek und Ingrid Herrmann, Telefon 07721/5 97 02. Gäste sind wir immer willkommen.