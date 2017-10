Villingen-Schwenningen Schwarzwaldmarie radelt auch mit

Die beiden Klapprad-Fans Patrick Müller-Benzing und Christian Joos waren auf die Idee gekommen, ähnlich "Verrückte" wie sie selbst zu dieser Spaßtour zu motivieren. Mit der Resonanz waren sie am Samstag hochzufrieden, zumal alle Teilnehmer auch dem Wunsch nachgekommen waren, sich gemäß den 1970er- und 1980er-Jahre zu kleiden. In grellbunte Radtrikots und Leggins gehüllt, mit Vokuhila-Perücken und – hier und da sogar echten, eigens für die Tour gesprossenen – Schnauzbärten traten die Radler in Zweierteams oder als Einzelfahrer an, um die 3,7 Kilo­meter lange Runde in Richtung Pfaffenweiler insgesamt achtmal zu durchfahren. Sogar eine Schwarzwaldmarie trat kräftig in die Pedale. Und das auf Rädern ohne Gangschaltung, mit Rücktrittbremse und nicht selten in zweifelhaftem, wenngleich straßenverkehrstauglichem Zustand.

"Wir müssen unser Hinterrad wahrscheinlich nach jeder Runde wieder aufpumpen", befürchtete das Team "Klappdance" zum Beispiel. "Fitter Rost und seine Freunde" in Goldhosen hatten dagegen weniger mit ihrem verrosteten Klapprad als vielmehr mit ihren flatternden roten Umhängen zu kämpfen und "Al Klappone" fand anfänglich nur schwer in den, den kleinreifigen Klapprädern eigenen, überaus schnellen Tritt. Bei aller "Beklapptheit" war das Tragen eines Helms vorgeschrieben und die Einhaltung der Straßenverkehrsregeln Ehrensache.

Das Organisationsduo stand mit Getränken, Flickzeug und Luftpumpe sowie einem Erste-Hilfe-Kasten parat und hielt am Ende sogar Siegerpokale und Medaillen bereit. "Das war sicherlich nicht die letzte "Tour de Klapp"", prognostizierte ­Patrick Müller-Benzing, bevor der Tag in die "Ridersnight" im "Hockeyklapp" überging.