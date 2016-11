Villingen-Schwenningen Schwarzwaldbahn: Kaffeeküche bleibt kalt

Die moderne Schwarzwaldbahn mit ihren Doppelstockzügen, die seit über zehn Jahren im Stundentakt zwischen Karlsruhe, Offenburg, Villingen und Konstanz verkehren, mauserte sich schnell zu einem Erfolgsmodell. Grundlage dazu bildete die Ausschreibung des Landesverkehrsministeriums.

Ein Bonbon für die Reisenden war das Angebot eines nichtbahneigenen Caterers im Zug zwischen Offenburg und Singen. Die Zugbegleiter kündigten das Angebot meist so an: "Genießen Sie Ihre Fahrt in der Schwarzwaldbahn bei einem duftenden, frisch gebrühten Kaffee, einem kühlen Bier oder anderen Getränken, Snacks oder belegten Brötchen. Der freundliche Mitarbeiter der Firma Bahn Catering bedient Sie auch gern am Platze." Vor allem Ausflügler waren neben den Pendlern gute Kundschaft.

Keine Einigung