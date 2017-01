Villingen-Schwenningen Schwarzwald-Baar-Klinikum in Sachen Hygiene völlig auf der Höhe

Sie verweist auf eine Pressemitteilung der baden-württembergischen Krankenhausgesellschaft zu dem Fernsehbeitrag: "Darüber hinaus wird die Situation der Kliniken im Jahr 2014 in Baden-Württemberg wird durch einen grob handwerklichen Fehler von Plusminus und Correctiv deutlich schlechter dargestellt, als sie tatsächlich war", heißt es darin. "Mindestens die Hälfte der angeblich auffälligen Krankenhäuser im Land werde nur deshalb als auffällig bezeichnet, weil sie in ihren Qualitätsberichten keine ›Hygienebauftragen in der Pflege‹ aufweisen. Dabei war es 2014 aufgrund der Vorgaben des Landesgesetzgebers nicht möglich, diese Beschäftigungsgruppe im Qualitätsbericht aufzuweisen."

Das Schwarzwald-Baar-Klinikum ist nach eigenen Angaben bestens gegen Keime gerüstet: "Richtig ist: Das Schwarzwald-Baar Klinikum erfüllt alle Hygienevorschriften des Robert Koch Instituts. Aktuell beschäftigten wir einen Medizinhygieniker und fünf Hygienefachkräfte, außerdem haben wir 14 hygienebeauftragte Ärzte sowie 31 Hygienebeauftragte in der Pflege. Darüber hinaus werden wir seit Jahren durch das Beratungszentrum für Hygiene (BZH) in Freiburg betreut, das auch regelmäßig bei uns vor Ort ist. Alle Hygienepläne entsprechen den Vorgaben des Robert Koch Instituts, und durch extern durchgeführte Audits werden wir auch immer wieder überprüft. Wir nehmen das Thema Sauberkeit in unserem Haus sehr ernst und setzen uns mit einer Vielzahl unterschiedlichster Maßnahmen dafür ein. Beispielsweise beteiligen wir uns am freiwilligen Krankenhausinfektionssurveillance-System (KISS) und führen Reinigungskontrollen durch. Darüber hinaus gibt es Pflichthygieneunterweisungen nicht nur für unser medizinisches Personal, sondern unter anderem auch für das Reinigungspersonal. Darüber hinaus nehmen wir an Aufklärungsaktionen für Patienten und Besucher teil. Nicht zuletzt haben wir im Schwarzwald-Baar Klinikum eine Hygienekommission, die regelmäßig tagt und sich mit aktuellen Fragestellungen beschäftigt."

Der Qualitätsberricht des Schwarzwald-Baar-Klinikums für 2015 wird voraussichtlich in diesem Jahr veröffentlicht.