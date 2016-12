Villingen-Schwenningen Schwarzwälder mixen Cocktail

Man kennt und schätzt sich seit vielen Jahren aus verschiedenen Formationen wie Rolph Royce – Girlz n Boyce, Abakus, Forest Blues, Banana Live Unit oder auch Egon und Co. Alle Musiker haben immer wieder im Jazzkeller in der Villinger Webergasse gespielt. Nach einer langen Nachtsession im Schwarzwald kam der Gedanke, zur Weihnachtszeit als Forest Blues "reloaded" an frühere Zeiten anzuknüpfen.

Abschluss des Jazzjahres

Blues, Soul und funky music sind der musikalische Cocktail, der einmal mehr am kommenden Mittwoch, 28. Dezember, 21 Uhr, einen stimmungsvollen Abschluss des alten Jahres im Jazzkeller garantiert.