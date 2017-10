Villingen-Schwenningen Schwarze Schuhe, schwarze Hose, schwarzes Jackett

Als die Blues Brothers 1980 in die Kinos kamen, weigerten sich einige Lichtspielhäuser, den Film zu zeigen. Sie hielten die Musik für zu altmodisch und glaubten, der Humor richte sich hauptsächlich an ein schwarzes Publikum. Wie man sich irren kann: Blues Brothers wurde einer der erfolgreichsten Streifen der 80-er Jahre und zählt zu den größten Kultfilmen aller Zeiten. Bis heute haben die Blues Brothers nichts von ihrer Magie verloren und auch das Musical riss die Zuschauer von ihren Sitzen.

Das Musical erzählt jedoch den Blockbuster von 1980 nicht einfach nach: Das Publikum erfährt auch viel über das wilde Leben der Komiker John Belushi und DanAykroyd,die Erfinder der Blues Brothers. John Belushi war trotz seiner leicht barocken Figur ausgesprochen wendig und akrobatisch: Er schlug das Rad, rockte mit dem Jailhouse Rock über die Bühne, während Dan Aykroyd Auskunft gab auf die Frage, welche Drogen Belushi denn nehme mit der Antwort: "Alle." Es dauert nicht lange und das Duo wird von der Polizei, Musikern, Nazis sowie mysteriösen Killern gejagt. Dass die beiden eine Spur des Chaos hinterlassen, versteht sich von selbst. Auf der Leinwand tobte das irre Leben in den USA, ordentlich übertrieben, aber der Zuschauer fühlte sich mitten in eine Verfolgungsjagd oder einen Burger King, in dem die Burger alle waren, versetzt.

In einer halbierten Schrottkarre verfolgten die Bluesbrothers wen auch immer, vielleicht wurden sie auch selbst verfolgt, allein ihr Gesichtsausdruck, wenn sie durch die nicht vorhandene Frontscheibe starrten, war den Eintritt wert. Heiße Miezen in Hotpants robbten über die Motorhaube, das nannte sich "Carwash". Auf der Leinwand rasten die Polizeiautos durch eine Geschäftsmeile, kein Geschäft wurde verschont, während die Blues Brothers schon wieder den nächsten Sound lieferten: Und wenn "John Belushi" im Bienenkostüm die Bühne rockte und sich sein Kollege mit Propeller auf dem Kopf vor dem Mikrofon räkelte, dann war das ganz normal. Eine Erholungspause gab es nur, als Belushi ordentlich knülle wankend den Song "Guilty" krächzte. Klassiker wie "Sweet Home Chicago" und "Gimme Some Lovin" erzielten Sonderapplaus und zum großen Finale mit "Every­body needs somebody" gab es stehende Ovationen, während die Blues Brothers und die coolen Tänzerinnen eine Blitzrunde durch das Publikum absolvierten.