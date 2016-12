Villingen-Schwenningen Schwank treibt Klischees auf die Spitze

Platte Klischees – aber die Übertreibungen sind bewusste Parodie. Und der zu einem Höflichkeitsbesuch hereinschauende Direktor des gastierenden Theaters kommentiert: "Jeder große Schauspieler musste an der Schmiere beginnen, niemand sollte unterschätzen, was dort geleistet wird." Und dann entdeckt der Theatermensch Striese (Katharina Thalbach) ein unveröffentlichtes Jugendwerk des Professors, eine Römertragödie. Er überredet den Professor (Markus Völlen­klee), die Aufführung zu erlauben, wenn kein Verfasser genannt wird. Das Dienstmädchen Rosa (Wenka von Mikulicz) ist von dem Gedanken begeistert. Seine Frau (Sonja Hilberger) darf nichts wissen, die Töchter des Professors, eine mit Ehe- die andere mit Liebesproblemen, bleiben ahnungslos.

Ins Klischee abgleitend ist die Nebenhandlung um einen jungen Schauspieler, der sich in die jüngere Professorentochter verliebt. Aber dann weist Frau Theaterdirektorin (wieder Katharina Thalbach) ihre Schauspieler an, wie sie die Szene zwischen dem komischen "Held" und der unterworfenen Frau zu spielen haben – umwerfend der sächsische Humor, der sich mit vielen Unvollkommenheiten ironisch arrangiert. Das Erhabene wird aufs Trivialste parodiert – und das nicht nur in Szenen aus dem Stück des Professors, sondern auch bei wirklich großen Szenen der Weltliteratur wie der Totengräberszene aus Hamlet. Der Effekt wird noch verstärkt, wenn in entscheidender Pause der Kakadu seinen grotesken Zwischenruf loslässt.

Stück im Stück: Die Aufführung wird zum Skandal, der Theaterdirektor ist verzweifelt, der Professor will auswandern – doch als Tragödie ein Fiasko, wird die Aufführung als Parodie ein Riesenerfolg. Eine turbulente Familienszene löst alle Spannungen, und für das Theater ergibt sich sogar ein fester Spielort. Wie nah beisammen liegen der lächerliche Kitsch, die Parodie und das wirklich Erhabene. Unterstrichen wur de es durch Musik – vom Schlager über Wagners Walkürenritt bis zur Verführungsszene aus Mozarts Don Giovanni.