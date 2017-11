Villingen-Schwenningen Schwanensee mal ganz anders

Auf ihrer langen Reise aus Südafrika landen die "Schwäne" der Dance Factory Johannesburg am Mittwoch, 6. Dezember, 20 Uhr, im Theater am Ring in Villingen.

Masilos "Schwanensee" verbindet klassische mit zeitgenössischer und afrikanischer Bewegungssprache und thematisiert auch aktuelle Themen wie Geschlechterrollen, Homophobie oder Aids. Ein bunter, wilder "Schwanensee"-Crashkurs aus afrikanischer Sicht, der den Dualismus vom "weißen" und "schwarzen" Schwan mit Witz und zugleich Respekt für die Vorlage konterkariert.

In Johannesburg geboren und aufgewachsen, träumte Dada Masilo schon als Kind von ihrer eigenen Version. Mit elf Jahren nahm sie ihr Tanztraining bei "The Dance Factory" auf, die mit dem erklärten Ziel gegründet wurde, dem südafrikanischen Tanz eine Heimstatt zu geben.