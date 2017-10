Villingen-Schwenningen Schwab: Aus CDU-Kreis wird Bezirksvorsitz

Schwarzwald-Baar-Kreis (cos). Sah zunächst alles danach aus, als würde der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei in die Fußstapfen von Andreas Jung als CDU-Bezirksvorsitzender in Südbaden treten, gibt es jetzt eine faustdicke Überraschung: Thorsten Frei, jüngst zum stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt, kandidiert offenbar nicht. Aus CDU-Kreisen hieß es, dass auch Felix Schreiner (Landkreis Waldshut) sowie der Landtagsabgeordnete Volker Schebesta (Ortenau) nicht antreten werden. Schwab informierte am Freitag die Mitglieder über seine aussichtsreiche Bewerbung. Die Entscheidung fällt am 28. Oktober beim Parteitag in Höchenschwand. Dann könnte es ganz schnell gehen, Schwab weiß bereits: Eine Vereinbarkeit seines Kreisverbandsvorsitzes mit dem Bezirksverbandsvorsitz kommt für ihn nicht in Frage. Im Landkreis müsste man sich also nach einem neuen CDU-Chef umsehen. Ob Schwabs Stellvertreter, der Tuninger Jürgen Roth, der Dögginger Christian Stark oder die Doppelstädterin Marianne Schiller, die Fühler nach dem Kreisvorsitz ausstrecken, wollte Schwab nicht bestätigen: "Das sind Fragen, die stellen sich erst nach der Wahl im Bezirk."