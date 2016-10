Villingen-Schwenningen. Das Amt für Familie, Jugend und Soziales der Stadt und das Landratsamt laden gemeinsam alle interessierten Jugendleiter zur nächsten Schulung bezüglich der Umsetzung eines Schutzkonzeptes ein. Die Schulung findet am kommenden Dienstag, 25. Oktober, 18 bis 21.30 Uhr, im Karl-Haag-Saal in der Stadtbibliothek Schwenningen, In der Muslen 2, statt. Die Handlungsmöglichkeiten bei einem vermuteten Übergriff oder sexueller Gewalt werden aufgezeigt und auch auf die Frage: "Wo finde ich Beratung und Unterstützung wenn etwas passiert?", soll eingegangen werden. Darüber hinaus werden die Vereine und Verbände umfassend über das Verfahren des erweiterten Führungszeugnisses und über die Erstellung und Umsetzung des Präventions- und Schutzkonzeptes geschult. Die Kosten für die Schulung werden von der Stadt und dem Landratsamt übernommen. Anmeldungen zur Schulung per E-Mail an sascha.nowara@kbz.ekiba.de.