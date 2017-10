Villingen-Schwenningen Schulverbund soll sich entwickeln

Das Schulleitungsteam und die Steuergruppe haben sich für einen Tag aus dem Alltagsgeschäft zurückgezogen. In den Tagungsräumen der Industrie- und Handelskammmer fand der jährliche Klausurtag statt. Die neun Lehrkräfte um Schulleiter Bernd Ellinger konnten sich intensiv mit den für den Schulverbund am Deutenberg anstehenden Fragen und Aufgaben der inneren Schulentwicklung auseinandersetzen. Ziel war es, den Meilensteinplan des vergangenen Schuljahres auszuwerten und für das gerade begonnene Schuljahr fortzuschreiben. Weitgehend erledigte oder in einem fortgeschrittenen Stadium befindliche Projekte, wie beispielsweise die Erstellung eines Schulportfolios, konnten von der Agenda genommen werden. Andere Themen wurden detailliert geplant. Dabei spielten Themen im Zusammenhang mit dem letztjährig eingeführten neuen Bildungsplan die zentrale Rolle. Die nochmalige Überarbeitung der Kontingentstundentafel, eine daran angepasste Rhythmisierung der Unterrichtsstunden, der Entwicklungsstand der Schule beim individualisierten Lernen und Lerncoaching sowie die in diesem Schuljahr erstmalig geplante Arbeit in Lerndörfern in einer Klasse 7 wurden angesprochen. Der Nachmittag war der Erstellung eines Leitbildes für den vor gut drei Jahren gegründeten Schulverbund aus Real- und Werkrealschule vorbehalten. Der Startschuss wurde schon im vergangenen Schuljahr an einem pädagogischen Tag mit Lehrkräften, Eltern und Schülern gemacht. Die Ergebnisse wurden seither von einer Redaktionsgruppe bearbeitet. Im Laufe des Schuljahres werden sie in die schulischen Gremien eingebracht.