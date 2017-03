Villingen-Schwenningen Schulverbund öffnet seine Türen

Spaß und einen kleinen Nervenkitzel zugleich hatten die Schüler am Stand des Fachs Geschichte. Beim "Wer wird Millionär"-Spiel konnten sich die Teilnehmer bis zur Million quizzen und am Ende einen "süßen Preis" erspielen. Saskia Kanstinger stellte die Fragen und gab den Teilnehmern dann über eine Powerpoint-Präsentation vier Antwortmöglichkeiten.

Natürlich hatten die Kandidaten, wie auch bei der Fernsehsendung mit Günter Jauch, Joker. Ältere Schüler konnten im Zweifelsfall um Rat gefragt werden.

Andere wiederum machten bei der Schulhausrallye mit und waren über längere Zeit im gesamten Schulhaus unterwegs, um die richtigen Antworten auf ihren Fragebogen zu schreiben. Während drei Stunden lang das Schulsystem und der Unterricht im Mittelpunkt standen, wurde es ab 17 Uhr musikalisch.

Unter anderem hatten die Melodika-Klasse sowie die Posaunenbläser Stücke vorbereitet und unterhielten die Gäste in der Aula. Der Schulverbund am Deutenberg definiert sich als "eine Schule mit zwei Abteilungen". Die Zusammengehörigkeit ist Schulleiter Bernd Ellinger auch sehr wichtig: "Der Tag der offenen Tür ist als gemeinsame Aktion unserer Schule Tradition. In diesem Jahr ist es zusätzlich so eine Art kleines Schulfest, da es kein separates mehr geben wird."