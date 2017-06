Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Jugendämter der Stadt Villingen-Schwenningen und des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis laden Jugendleiterinnen und Jugendleiter zu einer Schulung zur Umsetzung eines Schutzkonzeptes nach am Donnerstag, 22. Juni von 18 bis 21.30 Uhr, in den Karl-Haag-Saal in der Stadtbibliothek, In der Muslen 2, 78054 VS-Schwenningen ein. In der Schulung werden Informationen und Rechtsgrundlagen zu sexueller Gewalt thematisiert und darauf aufmerksam gemacht, wie eigene Grenzen und die anderer wahrgenommen und geachtet werden können. Die Handlungsmöglichkeiten bei einem vermuteten Übergriff oder sexueller Gewalt werden aufgezeigt. Darüber hinaus werden die Vereine über das Verfahren des erweiterten Führungszeugnisses geschult Die Kosten werden von den Jugendämtern übernommen. Anmeldungen werden bis zum 15. Juni unter Telefon: 07720/82 22 72 oder -90 entgegengenommen.