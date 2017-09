Villingen-Schwenningen Schulnamen gesucht

Die Ortschaftsräte hatten nicht nur moniert, bei der Suche nach einem neuen Namen außen vor gewesen zu sein, sondern dem Obereschacher Ortsvorsteher Klaus Martin auch unterstellt, er wolle Weilersbach die Schule wegnehmen. Martin setzte sich gleich gestern Morgen gegenüber unserer Zeitung zur Wehr. "Wir wollten in Obereschach etwas Gutes tun und das Verhältnis zu Weilersbach entspannen." Man habe bewusst aus der "Grundschule Obereschach", die schließlich auch eine Außenstelle in Weilersbach habe, die "Grundschule am Schlossberg" gemacht, um den Ort Obereschach aus dem Schulnamen zu entfernen. Der Vorschlag sei durch alle Gremien gegangen und befürwortet worden, so Martin voller Unverständnis für die nun aufgebrandeten Emotionen

Diese Ansicht teilten sowohl Oberbürgermeister Rupert Kubon und Stefan Assfalg, Leiter des Amts für Jugend, Bildung, Integration und Sport (JuBIS), als auch die CDU-Fraktionsvorsitzende Renate Breuning. Ortsvorsteherin Silke Lorke habe ihn per E-Mail gebeten, diesen Namen nicht zu wählen, stattdessen "Grundschule am Berg" zu nehmen, da es in beiden Ortschaften einen Berg gebe, erläuterte Assfalg. Doch er sei "etwas ratlos" in Sachen weiteres Vorgehen, da das Kollegium nach der offiziellem Aufhebung der Werkrealschule Obereschach diesen Titel vorgeschlagen habe und dieser auch bei der Schulkonferenz mit Vertretern beider Standorte auf Zustimmung gestoßen sei. Und sicherlich heiße die Außenstelle bei den Einwohnern weiterhin Weilersbacher Grundschule, sah auch Kubon die Umbenennung als unproblematisch an.

Keine Eile für diesen Schritt gibt es hingegen für den grünen Fraktionsvorsitzenden Joachim von Mirbach. Immerhin sei Klaus Martin der Ortsvorsteher, der im Gemeinderat immer wieder die Rücksichtnahme auf die Interessen der Ortschaftsräte einfordere. Also müsse es das Recht der Vertreter Weilersbachs sein, sich mit dem Thema zu beschäftigen und einen Beschluss zu fassen. Mehrheitlich stimmte der Ausschuss schließlich dem Antrag von Dirk Caroli, FDP, zu, den Ta gesordnungspunkt abzusetzen.