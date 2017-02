Villingen-Schwenningen Schulleiterin entpuppt sich als der Job ihres Lebens

Schwarzwald-Baar-Kreis (bn). Heute wird eine Frau 70 Jahre alt, deren Herz seit mehr als 40 Jahren für die Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Region schlägt. Annemarie Conradt-Mach ist gerade wieder einmal dabei, ein Buch über ihr "Lebensthema" zu schreiben. "Ruhestand ist nichts für mich", sagt die gebürtige Stuttgarterin und lacht. Nachdem sie 2013 als Schulleiterin der Feintechnikschule in Schwenningen dorthin geschickt wurde, zwei Jahre später als sie hätte gehen können, steckt sie immer noch - jetzt hauptsächlich zu Hause in Bad Dürrheim - mitten in der Arbeit. Es gebe ja historisch gesehen auch noch unzählige Schätze zu heben, sagt die Vorsitzende des Schwenninger Heimatvereines und schwärmt von den Menschen hier, die in Zeiten höchster wirtschaftlicher Not nie den Kopf in den Sand steckten, sondern immer die Ärmel aufkrempelten. Annemarie Conradt-Mach studierte Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie Germanistik bis 1972 und kam danach als Lehrerin an die Feintechnikschule nach Schwenningen. 1975 brachte sie einen Sohn zur Welt.