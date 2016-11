Villingen-Schwenningen Schulfach "Gesundheit" gefordert

"Der hastige Bissen beim Warten auf den Bus, im Gehen zur Arbeit oder während der Fahrt nach Hause ist mit einem Verlust der Wertigkeit dem Essen und dem eigenen Körper gegenüber verbunden." Hinzu komme: Oft ist die To-go-Ernährung unterwegs eher einseitig und wenig energiereich.

Hantke fordert eine Ernährungs-Erziehung von Kindesbeinen an. Schon bei den ganz Kleinen werden die Grundlagen für ein gesundes Leben gelegt. Wie die Studie zeigt, achten aber längst nicht alle Eltern darauf, ihre Kinder entsprechend zu ernähren, so die Mitteilung der Krankenkasse. Jeder zweite befragte junge Bundesbürger durfte in seiner Kindheit zuhause Süßigkeiten, Salzgebäck und gezuckerte Getränke in unbegrenzter Menge zu sich nehmen. "Wer aus Erfahrung weiß, wie hemmungslos Kinder bei Süßem und Salzigem zugreifen, kann das nicht gutheißen." Weil das Elternhaus hier oft überfordert sei, setzt sich die Schwenninger daher für eine konsequente Gesundheitserziehung in Kindergärten und Schulen ein. Die Krankenkasse fordert zudem vehement ein eigenes Schulfach Gesundheit. Drei von vier jungen Bundesbürgern schließen sich dem an.