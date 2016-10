VS-Schwenningen (mb). Noch keine Entscheidung gab es in der gestrigen Sitzung des Technischen Ausschusses über die Zukunft der Janusz-Korczak-Schule sowie der Bertoldschule in Villingen. Sie sollen als sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren ihren Standort in beiden Stadtbezirken beibehalten, die Schwenninger Förderschule aber in die Hirschbergschule verlegt werden. Die Stadträte begrüßten zwar diese Lösung mehrheitlich, einigten sich aber darauf, erst im heutigen Verwaltungsausschuss abzustimmen. Bei einer möglichen Zusammenlegung beider Schulen am Standort Bertoldschule könnten die sonderpädagogischen Ziele nicht erfüllt werden, resümierte Edgar Schurr von der SPD-Fraktion.