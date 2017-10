Villingen-Schwenningen Schulen haben Essstörungen satt

Schwarzwald-Baar-Kreis. Eine Präventionsaktion zu Essstörungen startet an 20 Schulen im Schwarzwald-Baar-Kreis. Sie alle planen eine Aufführung des Präventionstheaters "Püppchen" mit insgesamt knapp 100 Nachbereitungen im Klassenverband. "Diese Resonanz ist überwältigend", sagt Ingo Marot, Leiter der Gesundheitsförderung bei der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg. "Wir bringen gemeinsam mit unseren Partnern ein Thema auf die Tagesordnung, das in den Schulen auf sehr großes Interesse stößt. Essstörungen sind ein wichtiges Gesundheitsthema." Dies spiegle sich auch in den Diagnosedaten der Versicherten wider und sei auch ein Grund für die AOK gewesen, diese Präventionsaktion zu initiieren. Innerhalb von acht Jahren hat sich laut AOK die Zahl der Betroffenen im Landkreis um 34 Prozent erhöht. Schon 263 AOK-Versicherte waren zuletzt jährlich deswegen in Behandlung. Da die AOK rund die Hälfte der Bevölkerung in der Region versichert, dürfte die Anzahl aller Betroffenen im Landkreis tatsächlich doppelt so hoch sein, schätzen die Initiatoren. Außerdem sei von einer beträchtlichen Dunkelziffer auszugehen, da nicht in jedem Fall ärztliche Hilfe aufgesucht wird.

Projektpartner sind das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis/Gesundheitsamt, das Staatliche Schulamt Donaueschingen, die Träger der Schulsozialarbeit sowie die Luisenklinik in Bad Dürrheim. Jochen Früh, Leiter des Gesundheitsamtes des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis weist auf die gesundheitlichen Folgen von Essstörungen hin: "Oft ist bekannt, welche mitunter fatalen Folgen eine Magersucht nach sich ziehen kann.

Aber auch andere Formen von Essstörungen wie etwa Bulimie, also Ess-Brechsucht, lösen schwerwiegende gesundheitliche Schäden aus. Diese Erkrankungen sind äußerlich ohne weitere Anhaltspunkte nicht sichtbar und werden daher vom sozialen Umfeld erst spät erkannt." Das Theaterstück "Püppchen" haben die beiden Schauspielerinnen Monika Wieder und Sarah Gros vom Schauspielensemble Sakramo 3D selbst geschrieben.