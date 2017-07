Villingen-Schwenningen Schule informiert über Ganztagsbetreuung

Der Vorsitzende Michael Grieshaber gab einen Ausblick auf 2017. Wichtig war der gute Informationsfluss zwischen Gesamtelternbeirat, der Schulbehörde und den städtischen Vertretern. Die Rektorin Gabriele Cernoch-Reich präsentierte die praktische Umsetzung des Ganztagsbetriebes (GTS) der Pilotschule Haslach. Nach erheblichen Umbauten konnte der Betrieb realisiert werden.

Die Schule kann Öffnungszeiten von 7 bis 18 Uhr anbieten. Der Unterricht beginnt um 8 Uhr und geht bis 12.0 Uhr. Die Kinder können in der Schule ein hochwertiges Mittagessen einnehmen und eine qualifizierte Hausaufgabenbetreuung in Anspruch nehmen. 14 Werkstätten bieten Sport, Spiel und Basteln an, die der Nachwuchs nach Neigung auswählen kann. Diese Angebote nehmen 50 Prozent, das sind 80 Kinder, in Anspruch.

Der Leiter des Amts für Jugend, Bildung, Integration und Sport,, Stefan Assfalg, hob angesichts dieses flexiblem Angebots hervor, dass die Stadt hinsichtlich Fachpersonal, Betreuungsschlüssel, -zeiten und Ferienbetreuung derzeit Spitzenreiter in Baden-Württemberg ist. Die Schulkonferenz empfiehlt durch den geschäftsführenden Schulleiter Rainer Beha eine ganze Ferienwoche an Fastnacht in einem zweijährigen Turnus, um dem Wunsch von Eltern nachzukommen.