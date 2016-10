Villingen-Schwenningen Schulden los werden

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Schuldnerberatung des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis in VS-Villingen bietet zukünftig neue Sprechstunden an: Jeden Montag bis Mittwoch von 13 bis 14 Uhr können sich Betroffene, von den Schuldnerberaterinnen Ruth Keller und Rita Gerster unter Telefon: 07721/913-7238 und -7469 beraten lassen. Neben der anonymen Beratung gibt es zusätzlich eine wöchentliche "Offene Sprechstunde". Um der großen Nachfrage gerecht zu werden, stehen die Schuldnerberaterinnen des Landkreises jeden Donnerstag im Landratsamt in VS-Villingen, Am Hoptbühl 7, zwischen 8.30 und 11.30 Uhr sowie zwischen 14 und 16 Uhr für Fragen zur Verfügung. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Hier können erste dringende Fragen und Probleme geklärt werden. Wer eine Kontopfändung oder bei wem sich der Gerichtsvollzieher angekündigt hat, erhält schnelle Hilfe und Informationen darüber, welche Möglichkeiten es gibt, um die Existenzgrundlage zu schützen. Oft schüren unseriöse Inkassobüros Ängste (zum Beispiel eine Haftandrohung), die dazu führen, dass Schuldner Raten leisten, obwohl sie dazu eigentlich nicht in der Lage sind. Durch einen ersten Kontakt mit der Schuldnerberatungsstelle können diese Ängste entkräftet werden, so dass die Lebensgrundlage weiterhin gesichert ist. Alle Angebote der Schuldnerberatungsstelle sind kostenlos. Auch eine spätere voll umfassende Schuldnerberatung und Schuldensanierung sind gebührenfrei.