Villingen-Schwenningen Schüsse im Hinterhof: Überfall auf Hotel scheitert

Die Hauptzugangstüre des Hotels in der Alleenstraße, Ecke Hirschbergstraße, war bereits geschlossen und ein Kellner des Hotels nahm noch Aufräumtätigkeiten vor. Da sich das Außenlicht des Hotels einschaltete, ging der Kellner davon aus, dass es sich um einen späten Gast handelt und öffnete die Türe.

In etwa zwei Meter Entfernung stand eine männliche und mit einer Motorradsturmhaube maskierte Person im Hinterhof. Diese hielt eine Pistole in der rechten Hand und sagte nur "Money, Money". Der Kellner warf die Türe daraufhin sofort wieder zu. Unmittelbar darauf erklangen vier Schüsse und etwas prallte gegen die Hintereingangstüre. Vermutlich, so die Polizei, handelte es sich dabei um Geschosse einer Luftdruckwaffe. Der maskierte Täter flüchtete daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem etwa 1,80 Meter großen und schlanken Mann verlief negtiv. Er trug zur Tatzeit schwarze Kleidung sowie schwarze Handschuhe und eine schwarze Motorradsturmhaube mit Sehschlitzen.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei Villingen wegen einem versuchten Raubdelikt und bittet dringend um Hinweise. Personen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, insbesondere im Zeitraum zwischen 23 Uhr und Mitternacht, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Villingen unter der Telefonnummer 07721/601-0 oder dem Polizeirevier Schwenningen unter der Telefonnummer 07720/8500-0 in Verbindung zu setzen.